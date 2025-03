Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Flucht mit Audi: Knapp ein Kilogramm Amphetamin im Auto; Wer hat das Steuergerät geklaut? undZeugensuche nach Brand eines Müllcontainers

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer hat das Steuergerät geklaut? - Offenbach

(cb) Von der Unterseite eines in der Kettelerstraße (90er-Hausnummern) abgestellten Anhängers klauten Unbekannte ein Steuergerät und richteten dadurch einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro an. Die Tate ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline 069 8098-1234.

2. Festnahme nach Flucht mit Audi: Knapp ein Kilogramm Amphetamin im Auto - Offenbach / Frankfurt (Fechenheim)

(fg) Verdacht des illegalen Handels von Methamphetamin in nicht geringer Menge ist einer der Straftatbestände, die nach einer Flucht per Auto und der anschließenden vorläufigen Festnahme am frühen Dienstagmorgen auf einen 17 Jahre alten Offenbacher und dessen Mitfahrer zukommen. Der Jugendliche soll zuvor mit seinem 19 Jahre alten Beifahrer gegen 0.30 Uhr die Straße "Nordring" entlanggefahren sein und dort eine stationär eingerichtete Kontrollstelle der Polizei erblickt haben. Daraufhin sei der Offenbacher in dem schwarzen Audi Q3 mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Hierbei habe der Audi-Lenker mehrere Fahrzeuge trotz durchgezogener Fahrbahntrennung überholt, eine rote Ampel überfahren und die Geschwindigkeitsbegrenzungen wiederholt und deutlich überschritten. Nacheilende Polizeibeamte konnten den Wagen kurz darauf im angrenzenden Fechenheim anhalten und nahmen die beiden 17 und 19 Jahre alten kurzzeitig davonlaufenden Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Unter dem Beifahrersitz des zurückgelassenen Wagens fanden die Polizisten eine Dose mit knapp einem Kilo einer weißen Substanz in kristalliner Form; derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es sich hierbei um Amphetamin handelt, weshalb eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde. Aufgrund des Fahrverhaltens des 17-Jährigen, der offenbar ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde zudem ein Verfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Des Weiteren führte er den Audi wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo beide eine Blutprobe abgeben mussten und erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die Mobiltelefone der beiden wurden ebenfalls sichergestellt. Die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 34 in Offenbach, das für Rauschgiftkriminalität zuständig ist, laufen derzeit. Zeugen, die durch das Fahrverhalten des Offenbachers gefährdet wurden oder Hinweise auf dieses geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Zeugensuche nach Brand eines Müllcontainers - Neu-Isenburg

(fg) Am Dienstagmorgen brannte ein Müllcontainer in der Hugenottenallee im Bereich der 160er Hausnummern, weshalb die Feuerwehr und die Polizei gegen 5.30 Uhr gemeinsam ausrückten. Gegen 5.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Wieso es zu dem Brand, steht bislang nicht fest. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 melden.

Offenbach, 18.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

