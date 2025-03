Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vernebelungsanlage löste aus: Einbruch in Tankstelle scheiterte

Rodgau (ots)

(lei) Weil die Vernebelungsanlage im Verkaufsraum einer Tankstelle in Jügesheim auslöste, haben vier Unbekannte am frühen Dienstagmorgen das Weite gesucht, nachdem sie versucht hatten, gewaltsam in das Objekt in der Weiskircher Straße einzudringen.

Das Quartett war gegen 3.10 Uhr mit einem dunklen Audi A6 Kombi mit Miltenberger Kennzeichen an der Tanke vorgefahren. Während einer offensichtlich "Schmiere" stand, hebelten die anderen drei mit einem Werkzeug zunächst die Gitterschutztür auf und schoben diese beiseite, ehe sie sich an der dahinter liegenden Schiebetür zu schaffen machten. Als sie auch diese Tür überwunden hatten, aktivierte sich der Schutzmechanismus und der ausströmende dichte Nebel verhinderte eine weitere Tatausführung durch die Kriminellen, die daraufhin das Tatwerkzeug in den Kofferraum packten und mit dem Wagen flüchteten.

Der Sachschaden wird nach Schätzung der Polizei auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die augenscheinlich männlichen Täter waren allesamt 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, hell bekleidet und jeder trug eine Kopfbedeckung. Wer weitere Hinweise zu ihnen geben kann, möge sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden (069 8098-1234).

Offenbach, 18.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

