Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme dank aufmerksamem Zeugen: 41-Jähriger soll zwei Fahrräder geknackt haben - Wem gehören sie?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelnhausen (ots)

(lei) Wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 41 Jahre alten Mann, nachdem dieser in der Nähe des Bahnhofes zwei Fahrräder gestohlen haben soll.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr, in der es hieß, dass der Mann in der Lagerhausstraße gerade Fahrräder in sein Auto eingeladen habe. Die beiden Bikes, die an einem Fahrradständer angeschlossen waren, soll er zuvor aufgebrochen haben, so der Vorwurf. Die herbeigeeilten Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest und stellten die beiden Fahrräder sicher. Der Büdinger musste unter anderem wegen einer erkennungsdienstlichen Behandlung vorübergehend mit auf die Dienststelle.

Im Zuge der ersten Befragung räumte er den Diebstahl eines der Fahrräder bereits ein. Noch wissen die Ordnungshüter nicht, wem die beiden Drahtesel gehören; sie suchen nun mit Bildern nach den Besitzern, die sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen melden sollen.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 17.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell