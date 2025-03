POL-NOM: Babynahrung geklaut

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Mittwoch, 05.03.2025, 20.45 - 22.55 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 20.45 - 22.55 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter am Bahnhof in Nörten-Hardenberg gestohlen. Die 18-jährige Eigentümerin schloss den E-Scooter der Marke Ninebot (Farbe: schwarz) gegen 20.45 Uhr mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer an. Als sie gegen 22.55 Uhr zurückkehrte, waren der E-Scooter und das ...

