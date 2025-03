Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: T-Shirt mit verbotenem Aufdruck getragen: Anzeige gegen 46-Jährigen

Gelnhausen (ots)

(lei) Ein verbotener Aufdruck auf seinem T-Shirt hatte für einen 46-Jährigen jüngst zufolge, dass gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Der Mann mit usbekischer Staatsangehörigkeit war am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, im Außenbereich einer Unterkunft für Geflüchtete in der Straße "Zum Wartturm" unterwegs, als es dort offenbar zum Streit mit anderen Personen gekommen war, der dazu führte, dass der Sicherheitsdienst die Polizei verständigte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der 46-Jährige einen Hakenkreuzaufdruck auf seinem T-Shirt hatte und er alkoholisiert war (1,16 Promille ergab ein Atemalkoholtest). Er musste mit zur Dienststelle, wo er das T-Shirt abgeben und auch eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a Strafgesetzbuch) ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 mit der Polizei in Gelnhausen in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 17.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell