POL-OF: Unfall mit 6 geparkten Fahrzeugen; Fahrzeugbrand nach Unfall

Stadt und Kreis Hanau (ots)

1. Unfall mit 6 geparkten Fahrzeugen - Gelnhausen

Mehrere Notrufe und ein E-Call riefen am Sonntagmorgen gegen 3.05 Uhr Polizei und Rettungskräfte in die Frankfurter Straße. Ein grauer Tesla war in Richtung Gründau unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei geparkte Fahrzeuge prallte. Der SUV schleuderte weiter auf die gegenüberliegende Seite gegen eine Grundstücksmauer und einen geparkten Seat Leon, der sich dadurch einmal um 180 Grad drehte. Der Tesla blieb erst stehen, nachdem er mit einem Nissan Micra am Straßenrand kollidiert war und diesen gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben hatte. Der 62-jährige Fahrer war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde dem Langenselbolder eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ansonsten wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf über 90.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 - 8270 zu melden.

2. Fahrzeugbrand nach Unfall - Hanau

Im Alten Rückinger Weg ist am Sonntagmorgen gegen 3.16 Uhr ein grauer VW nach einem Unfall ausgebrannt. Der 29-jährige Fahrer kam aus der Innenstadt und war mit seinem Golf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Zaun durchbrochen, einen Stromkasten überfahren und war an einer großen Werbetafel am Zaun eines Einkaufsmarktes zum Stehen gekommen. Der Hanauer und sein gleichaltriger Beifahrer konnten trotz Verletzungen das in Brand geratene Fahrzeug zügig verlassen. Der VW musste von der Feuerwehr gelöscht werden, brannte aber weitgehend aus. Der Mitfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Mitarbeiter von Hanau Netz kümmerte sich noch am Vormittag um den beschädigten Stromkasten. Er klemmte ihn ab, um eine Gefährdung zu vermeiden. Die Unfallermittlungen hat die Polizeistation Hanau I übernommen. Bei dem Fahrer besteht der Verdacht der Trunkenheit, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der 06181 - 100 120 zu melden.

Offenbach am Main, 16.03.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

