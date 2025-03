Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlägt sich- Fahrerin wird leicht verletzt- B 43 a/ Hanau

Hanau/ B 43 a (ots)

Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache, warum sich eine VW Polo Fahrerin am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 43 a überschlagen hat. Die 22-jährige war gegen 06.50 Uhr auf der rechten Spur von Dieburg kommend in Richtung Hanau unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden Audi zu spät bemerkt und ruckartig ausweicht. Dadurch schleudert der Polo in Höhe der Ausfahrt Großauheim in den angrenzenden Grünstreifen, überschlägt sich mehrfach, stößt dann gegen die Schutzplanke und bleibt dort auf dem Dach liegen. Die Alzenauerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4500 Euro beziffert.

Offenbach am Main, 15.03.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

