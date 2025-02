Polizei Salzgitter

POL-SZ: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

PK Salzgitter-Bad (ots)

Am 02.02.2025, gegen 00.30 Uhr, kam es auf der K 24 zwischen SZ-Beinum und SZ-Engerode zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 19 jähriger Autofahrer kam vermutlich infolge winterglatter Fahrbahn nach einer Kurve von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem PKW in den angrenzenden Graben und überschlug sich danach. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer und der 18 jährige Beifahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW Audi A 6 entstand ein Schaden in Höhe von 10000 Euro.

