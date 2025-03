POL-OF: Künstlerisches Gebilde entwendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Diebe stiegen in Wohnung ein und klauten Schmuckkassette; Brummi-Anhänger kippt um und verliert Schrott und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

In eigener Sache:

Kriminalhauptkommissarin Christine Maxi hospitiert für die nächsten zwei Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Ihre Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "cm".

1. Künstlerisches Gebilde entwendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hanau

(lei) Unbekannte haben eine am Hanauer Hafentor installierte sogenannte "Freibaumkrone" entwendet, weswegen die Polizei nun Ermittlungen wegen Verdachts des Diebstahls aufgenommen hat. Der Strafanzeige zufolge, die am Samstag (15. März) erstattet wurde, haben die Diebe das etwa vier Meter hohe, künstlerische Gebilde im Wert von etwa 1.000 Euro samt Halterung in der Zeit von Dienstag (11. März), 9 Uhr auf Mittwoch (12. März), 16 Uhr, gestohlen - warum ist noch unklar. Ebenso fraglich ist, warum sie dort mehrere Informationsschilder, welche auf eine Veranstaltung gegen Rassismus hinweisen, vor Ort beschädigt und liegengelassen haben. Für diese Veranstaltung war das Kunstwerk kurz zuvor abgebaut und am Tatort zwischengelagert worden, um es nach der Veranstaltung, zu der es hätte transportiert werden sollen, wieder dort aufzustellen. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Täter auf das Metall aus waren, aus dem das Konstrukt größtenteils bestand. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise zur Aufklärung des Falls.

2. Diebe stiegen in Wohnung ein und klauten Schmuckkassette - Hanau

(cb) In eine Wohnung in der Josefstraße (10er-Hausnummern) sind Unbekannte eingedrungen und haben aus dieser eine Kassette mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Wie die Täter in die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelangten ist nun Teil der bei der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 00.40 Uhr. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo.

3. E-Scooter aus Garage gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau / Steinheim

(cb) Aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Paul-Straße (50er-Hausnummern) klauten bislang Unbekannte einen E-Scooter. Laut derzeitigen Erkenntnissen näherten sich die Täter zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr, dem auf dem Grundstück abgestellten PKW, öffneten dieses auf unbekannte Weise und entnahmen aus dem Fahrzeuginneren die Funkfernbedienung für die Garage. Nachdem sie diese geöffnet hatten, klauten sie aus dem Garageninneren das zweirädrige Gefährt der Marke Niu und fuhren mit diesem davon. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hanau Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Hanau / Großauheim

(fg) Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Curt-von-Arnim-Straße (20er-Hausnummern) über ein Fenster im Erdgeschoss eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Einbrecher anschließend sämtliche Räume vom Kellergeschoss bis zum zweiten Obergeschoss, nahmen jedoch nichts mit. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmorgen, 8.40 Uhr und Sonntagabend, 18 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Präventionsarbeit aus erster Hand: Polizei und Seniorensicherheitsberatung der Stadt informierten erneut Interessierte - Maintal

(fg) Am Donnerstagnachmittag informierten Polizeioberkommissarin Heike Lachmann von der Polizeistation Maintal gemeinsam mit Herrn Birkenstock von der Seniorensicherheitsberatung der Stadt Maintal erneut über die gängigen Betrugsmaschen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren (Anruf durch "falsche Polizeibeamte", Schockanruf, WhatsApp-Betrug, Enkeltrick). Der Vortrag, an dem 37 Teilnehmende im Alter von 60 bis 80 Jahren teilnahmen, fand zwischen 14 und 16 Uhr in der Rhönstraße in den Räumlichkeiten der dortigen Kirchengemeinde statt. Den Interessierten wurden sowohl die jeweiligen Deliktsabläufe als auch entsprechende Handlungsanleitungen zur Vermeidung der Straftaten dargelegt. Ziel dessen ist stets die Erlangung von Handlungssicherheit, eines stärkeren Sicherheitsgefühls und der Entwicklung eines "gesunden" Misstrauens. Die Anwesenden erhielten zudem entsprechende Infobroschüren. Mit dem neu gewonnen Wissen gaben die Teilnehmenden zum Ende der Veranstaltung an, künftig das Erlernte auch im Bekanntenkreis zu "streuen". Die Veranstaltung stieß insgesamt auf großes Interesse, was auch die hohe Teilnehmerzahl belegt. Weitere Veranstaltungen sind geplant und die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

6. Unbekannte Täter entwendeten Wohnmobil - Maintal

(cm) In der Nacht zum Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Ausstellungsgelände einer Reisemobil-Firma in der Dörnigheimer Philipp-Reis-Straße. Sie gelangten gewaltsam über die Seitenscheibe in das Fahrzeuginnere eines dort abgestellten Wohnmobils und versuchten dieses durch Manipulation am Sicherungskasten zu entwenden, was jedoch misslang; dennoch wird der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro beziffert. Der Tatzeitraum wurde dahingehend zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr angegeben. Ein weiteres Wohnmobil auf dem gleichen Grundstück konnte jedoch von den Tätern entwendet werden. Hierbei handelt es sich um ein weißes Gefährt der Marke P.L.A. mit grauem Fahrerhaus. Der Wert des Fahrzeugs, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen angebracht waren, beläuft sich auf über 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei, die nun einen Tatzusammenhang prüft, hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib des entwendeten Wohnmobils geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

7. Brummi-Anhänger kippt um und verliert Schrott - Freigericht / Somborn

(cb) Ein Brummi samt Anhänger war am Montagvormittag auf der Landesstraße 3202 in Fahrtrichtung Bernbach unterwegs, als der Fahrer des Sattelzuges ersten Erkenntnissen zufolge gegen 11.45 Uhr nach rechts auf den Grünstreifen abkam. Bei dem Versuch den Laster und den Anhänger wieder unter Kontrolle zu bringen, kippte der Anhänger, welcher vollbeladen war mit Altmetall, auf die Seite. Der geladene Schrott verteilte sich auf die Straße sowie den Grünstreifen. Der Brummi-Fahrer blieb wohl unverletzt. Die Landesstraße ist derzeit noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern an.

8. Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden bei Unfall an Kreuzung - Schlüchtern

(lei) Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen in der Fuldaer Straße. Eine 22-jährige Golf-Fahrerin war gegen 4.50 Uhr in der Fuldaer Straße in Richtung Distelrasen unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Lotichiusstraße / Ludovica-von-Stumm-Straße offenbar einen aus ihrer Sicht von links kommenden, vorfahrtberechtigten Peugeot übersah, in dem ein 42-Jähriger saß. Er und auch die mutmaßliche Unfallverursacherin wurden bei der Kollision leicht verletzt; beide kamen in ein Krankenhaus. Der Zusammenstoß führte außerdem dazu, dass der VW gedreht wurde und mit dem Heck gegen eine Hauswand stieß. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Fassade wird laut Polizei auf etwa 10.000 Euro beziffert. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden (06661 9610-0).

