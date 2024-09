Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Hubschrauber der Bundespolizei unterstützten am Wochenende in Sachsen-Anhalt bei der Waldbrandbekämpfung

Oranienbaum / Wittenberg / Brocken / Harz / Sachsen-Anhalt (ots)

Am 8. September 2024 unterstützte die Bundespolizei den dritten Tag in Folge die Löscharbeiten eines Wald- und Vegetationsbrandes bei Oranienbaum-Wörlitz. Zusätzlich kam ein weiterer Löschhubschrauber auf Ersuchen des Landes Sachsen-Anhalt am Brocken im Harz zum Einsatz.

Oranienbaum-Wörlitz:

Bei insgesamt 63 Anflügen konnte die Besatzung der Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg insgesamt rund 113.400 Löschwasser bis zum Einbruch der Dunkelheit abwerfen.

Seit Einsatzbeginn am 6. September 2024 führte die Bundespolizei somit 151 Abwürfe mit ca. 271.800 Litern Wasser in den Waldbrand bei Oranienbaum im Landkreis Wittenberg durch.

Harz:

Am Samstagnachmittag leistete der Hubschrauber der Bundespolizei-Fliegerstaffel Fuldatal mit 47 Anflügen und insgesamt etwa 84.600 Litern Wasser einen Beitrag zur Waldbrandbekämpfung am Brocken im Harz.

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe der Bundespolizeidirektion 11 hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die fünf Bundespolizei-Fliegerstaffeln (BPOLFLS) in Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Sankt Augustin.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 94 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Bundespolizeiflugdienstes. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion 11, übermittelt durch news aktuell