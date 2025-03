POL-OF: Motorrad-Lenkerin und Mitfahrerin schwer verletzt: Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs; E-Roller von Schulgelände gestohlen: Zeugen gesucht! und Schwarzer Auris angedozt

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Motorrad-Lenkerin und Mitfahrerin schwer verletzt: Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - Offenbach

(fg) Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Hafendeck", bei dem eine 30 Jahre alte Motorrad-Lenkerin und ihre 26 Jahre alte Mitfahrerin schwere Verletzungen davontrugen, ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach den bisher vorliegenden Informationen soll die Lenkerin der grünen Kawasaki die Straße "Am Hafendeck", es handelt sich um einen verkehrsberuhigten Bereich, entlang gefahren sein. Die Fahrbahn ist dort auch stellenweise mit Bremsschwellen versehen. Gegen 13.30 Uhr soll die 30-Jährige aus Offenbach stark beschleunigt und unmittelbar vor einer dortigen Bremsschwelle einen sogenannten "Wheelie" ausgeführt haben. Im weiteren Verlauf verlor die Fahrerin wohl beim Absenken des Vorderrades die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Die beiden Fahrerinnen zogen sich schwere Verletzungen zu und kamen jeweils in ein Krankenhaus. Der an der Maschine entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

2. E-Roller von Schulgelände gestohlen: Zeugen gesucht! - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Ein E-Roller wurde am Donnerstag, zwischen 14.30 und 15.20 Uhr, von einem Schulgelände in der Wiesbadener Straße (60er-Hausnummern) gestohlen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Eigentümer hatte das Gefährt, an dem sich das Versicherungskennzeichen mit der Ziffernfolge 123 befand, bei den Fahrradständern der Heinrich-Böll-Schule abgestellt. Bei der Rückkehr stellte er den Diebstahl fest. Offenbar war der E-Roller weder mit einem Schloss, noch mittels Lenkradsperre gesichert. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die Wichtigkeit eines effektiven Diebstahlschutzes hin. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des E-Rollers geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

3. Schwarzer Auris angedozt: Hinweise erbeten - Rodgau / Dudenhofen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser am Samstag innerhalb von knapp 30 Minuten einen auf dem Parkplatz in der Hegelstraße (einstellige Hausnummern) parkenden schwarzen Auris beschädigte. Der schwarze Toyota wurde gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Fahrzeugbesitzer gegen 16 Uhr zu ihrem Wagen zurückkamen, bemerkten sie Beschädigungen an der Frontstoßstange. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm.

