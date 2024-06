POL-DO: #GERDEN - Presseinformation Nr. 3: 20.000 deutsche und 7.000 dänische Fans bei Fan Walks zur EURO 2024 in Dortmund unterwegs

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0614 Voraussichtlich weit mehr als 100.000 Fußball-Fans sind am Samstag (29.6.2024) in den Fan Zones und an den Meetings Points in der Dortmunder Innenstadt, im Stadion und im Westfalenpark unterwegs, um das Spiel Deutschland gegen Dänemark zu sehen. Hinweise für Medien: Die ...

mehr