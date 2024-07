Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Einbruch in Maschinenbaufirma

Speyer (ots)

Montagnacht, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Maschinenbaufirma An der Hofweide ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem mehrere hundert Kilo Kupfer und Messing. Zum Abtransport der Tatbeute dürften die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Durch das kriminalpolizeiliche Fachkommissariat wurde eine qualifizierte Spurensicherung betrieben. Der derzeitige Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter sich über einen längeren Zeitraum am Tatort aufgehalten haben und lautstark wahrnehmbare Geräusche verursacht haben. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße An der Hofweide in der Nacht zum Montag festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell