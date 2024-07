Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgängerin stürzt und wird verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin kam es am Sonntagmittag auf einem gemeinsamen Rad- und Fußweg in der Akazienstraße. Hierbei wurde eine 78-jährige Fußgängerin aus Böhl-Iggelheim von einem vorbeifahrenden 18-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Böhl-Iggelheim, erfasst. Die 78-jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an den Armen und an den Beinen zu, die in der Folge in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

