Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Böhl-Iggelheim (ots)

Weil ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Böhl-Iggelheim am Sonntagabend im Bereich der L528/Lützelstraße die Vorfahrt einer 60-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Böhl-Iggelheim missachtete, kam es im genannten Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Anstoß wurde der Pkw der 60-jährigen unter anderem über eine Verkehrsinsel geschleudert und beschädigte in der Folge noch einen angrenzenden Metallzaun. Während der Unfallaufnahme und Bergung eines Fahrzeuges kam es zu kurzzeitigen Behinderungen auf der L528. Durch den Unfall wurde die 60-jährige leicht verletzt und wurde in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell