FW-MH: Kampfmittelfunde im Hafen und Verkehrsunfall auf der A40

Mülheim an der Ruhr (ots) - Mit großer Freude hat die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr heute 15 neue Nachwuchskräfte in ihren eigenen Reihen begrüßt. Der neue Grundausbildungslehrgang besteht aus zwei Frauen und dreizehn Männern für Mülheim und sechs externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Feuerwehrschule wurden ...

mehr