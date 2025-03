Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Abschluss erster Notfallsanitäterklasse an Rettungsdienstschule - Urkunden feierlich übergeben

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagvormittag, 28. März 2025, fand an der gemeinsamen Rettungsdienstschule der Feuerwehren Mülheim an der Ruhr und Oberhausen an der Wissollstraße die feierliche Verabschiedung des ersten Ausbildungsjahrgangs zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter statt. Insgesamt 18 Auszubildende erhielten ihre Urkunden nach erfolgreich bestandener dreijähriger Berufsausbildung.

Neben zwölf Nachwuchskräften der Feuerwehr Mülheim nahmen auch vier Angehörige der Feuerwehr Essen sowie zwei Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes Essen an der Berufsausbildung teil. Die Ausbildung wurde an der staatlich anerkannten Rettungsdienstschule durchgeführt.

Die Veranstaltung wurde durch Christian Bartels, Leiter der Rettungsdienstschule, eröffnet. Die Räumlichkeiten der Schule waren anlässlich des besonderen Ereignisses feierlich dekoriert. Im Anschluss würdigte Sven Werner, Leiter der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen. Er hob die Besonderheit hervor, dass es sich um die erste Notfallsanitäterklasse überhaupt an der Rettungsdienstschule handelte. Zugleich betonte er die hohe fachliche und persönliche Leistung der Teilnehmenden, die im Verlauf der dreijährigen Ausbildung rund 4.600 Stunden Theorie, Praxis und praktische Einsätze absolvierten - darunter auch zahlreiche Einsätze auf dem Rettungswagen sowie Praktika in verschiedenen Kliniken.

Von Seiten der Feuerwehr Essen war Sebastian Gossens anwesend, das Deutsche Rote Kreuz Essen wurde durch Matthäus Bannasch vertreten. Beide überbrachten ebenfalls ihre Glückwünsche und dankten den Ausbilderinnen und Ausbildern für die engagierte Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit.

Von den zwölf Absolventinnen und Absolventen der Feuerwehr Mülheim werden neun planmäßig in die anschließende Ausbildung zur Brandmeisterin bzw. zum Brandmeister übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell