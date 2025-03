Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A40

Am heutigen Samstagnachmittag wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 12.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 40 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten gemeldet. Umgehend wurden der Hilfeleistungszug der Feuerwache 1 sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Duisburg zwischen der Autobahnzufahrt Friesenstraße und der Abfahrt DU-Kaiserberg. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Insassen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden durch Ersthelfer betreut. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der Rettungsdienst und die anwesende Notärztin untersuchten und behandelten im Verlauf des Einsatzes insgesamt elf Personen, wovon zehn leicht verletzt und eine Frau schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser nach Mülheim, Duisburg und Oberhausen transportiert wurden. Der Transport der verletzten Personen verteilte sich auf vier Rettungswagen der Feuerwehr Mülheim und einen Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle vor dem fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst. Die Autobahnpolizei ermittelt die Unfallursache. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die BAB 40 in Fahrtrichtung Duisburg für etwa 45 Minuten voll gesperrt. (DR)

