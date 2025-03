Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gasaustritt an der Kölner Straße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Gasaustritt an einem Gewerbebetrieb an der Kölner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich dieser. An einem Flüssigkeitstank war eine Leckage aufgetreten. Die Kölner Straße wurde sofort in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, umliegende Gebäude evakuiert und ein Löschangriff vorsorglich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr vorgenommen. Die ebenfalls zur Einsatzstelle alarmierten Kräfte der Medl unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort mit Messungen der Flüssiggaskonzentration. Nach weiteren Erkundungen durch Einsatzkräften und Mitarbeiter der Medl konnte die Leckage am Flüssiggastank geschlossen werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Kölner Straße zirka für 45 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug, Sonderfahrzeuge für Gefahrstoffe und Führungsdiensten vor Ort. (ALo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell