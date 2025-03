FW-MH: Neue Kooperation für eine moderne Notfallversorgung: Drei Städte unterzeichnen öffentlich-rechtliche-Vereinbarung

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Gestern am 11. März 2025, haben die Städte Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen in einem offiziellen Termin eine gemeinsame Vereinbarung zur Einführung eines Telenotarztsystems unterzeichnet. Mit diesem Zusammenschluss wollen die beteiligten Kommunen die notärztliche Versorgung weiter verbessern und die schnelle medizinische Betreuung von Patientinnen und Patienten sicherstellen.

Im Rahmen der Unterzeichnung bekräftigten die zuständigen Dezernenten Anja Franke (Mülheim an der Ruhr), Christian Kromberg (Essen) und Michael Jehn (Oberhausen) ihre Absicht, die bewährte Zusammenarbeit im Rettungswesen um ein zukunftsweisendes Element zu erweitern.

Der Telenotarzt ist ein eingebundener Notarzt oder Notärztin, welcher dank spezieller telemedizinischer Technik und digitaler Datenübertragung aus einer Leitstelle heraus wichtige ärztliche Entscheidungen in Echtzeit treffen und das Rettungsteam vor Ort anleiten kann. Dadurch lassen sich Abläufe bei Notfalleinsätzen optimieren, um die Patientenversorgung gerade in zeitkritischen Situationen wesentlich zu beschleunigen.

Das Telenotarztsystem gewährleistet eine schnellere und qualitativ hochwertigere Notfallversorgung, insbesondere in Situationen, in denen kein Notarzt oder keine Notärztin unmittelbar an der Einsatzstelle verfügbar ist.

Die Ziele sind klar definiert: eine nahtlose Kommunikation zwischen dem Rettungsteam und dem Telenotarzt, eine einheitliche technische Ausrüstung der Rettungswagen sowie ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch zur Qualitätssicherung.

Mit der Unterzeichnung der gemeinsamen Vereinbarung setzen Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen ein weiteres Signal zur Stärkung einer modernen und bürgernahen Notfallversorgung. Die Verantwortlichen blicken zuversichtlich auf die anstehenden Schritte zur Umsetzung, um den gemeinsamen Nutzen des Projekts zeitnah in die Praxis zu überführen.

