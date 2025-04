FW-MH: Brand in Müllsammelbehälter in Hochhaus am Hans-Böckler-Platz

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Brand in Müllsammelbehälter in Hochhaus am Hans-Böckler-Platz

Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Montagabend, den 7. April 2025, kam es gegen 21:11 Uhr zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Hochhaus am Hans-Böckler-Platz. Die alarmierten Kräfte des Löschzuges der Feuerwache 1 bestätigten im Rahmen der Erkundung vor Ort einen Brand in einem Müllsammelbehälter. Der Treppenraum des Hochhauses war erheblich verraucht. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert und zwei Einsatzabschnitte gebildet, um den Brandherd zu lokalisieren und die betroffenen Bereiche zu kontrollieren.

Insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Gebäudes vor. Der Brand in dem Müllsammelbehälter selbst konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Im Zuge des Einsatzes wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation gesichtet. Nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden; ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Neben den Feuerwachen 1 und 2 unterstützten die Löschzuge Broich und Heißen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort und stellten den Grundschutz sicher. Der Rettungsdienst wurde vor Ort durch die Johanniter-Unfallhilfe unterstützt. Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Hausverwaltung übergeben werden. AJo

