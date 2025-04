PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raub von Bargeld +++ Diebstahl aus PKW +++ Auf gestohlenem Fahrrad unter berauschenden Mitteln gefahren +++ Zusammenstoß im Gegenverkehr +++ Unfallflucht mit Sachschaden

Hofheim (ots)

1. Raub von Bargeld,

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Freitag, 04.04.2025, 21:10 Uhr

(mf) Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr raubten zwei unbekannte Täter Bargeld in der Straße "Am Kronberger Hang" in Schwalbach am Taunus. Der Geschädigte war zur Tatzeit mit seinem Fahrzeug (schwarze Mercedes E-Klasse) unterwegs. In der Straße "Am Kronberger Hang" traten zwei unbekannte Täter an sein Fahrzeug heran. Sie hielten ihm ein Messer, ein Pfefferspray und eine Gartenschere vor und drohten ihm damit. Dabei gab einer der beiden Täter einen Sprühstoß aus dem Pfefferspray ab. Der GS übergab den Tätern sein mitgeführtes Bargeld. Anschließend flüchteten sie über einen Feldweg nahe der Limesspange in Richtung Schwalbach.

Der Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt: Der erste Täter wurde als männlich, 17-18 Jahre alt, ca. 180cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Stoffjacke mit einem gelben Symbol auf der Brust und eine lange schwarze Hose. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte ein längeres Messer dabei. Der zweite Täter wurde ebenfalls als männlich, ca. 17-18 Jahre, ca. 170 cm groß. Er trug ebenfalls eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Stoffjacke, eine kurze schwarze Hose und schwarze Turnschuhe. Er hatte das Pfefferspray und eine Gartenschere bei sich.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Diebstahl aus PKW,

Bad Soden am Taunus, Max-Baginski-Straße, Montag, 31.03.2025, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 03.04.2025, 11:00 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag und Donnerstag in Bad Soden in der Max-Baginski-Straße einen Haustürschlüssel aus einem Fahrzeug. Bislang unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug (roter Mini Cooper) des Geschädigten auf unbekannte Art und Weise. Anschließend wurde Innenraum durchwühlt und ein Haustürschlüssel aus dem Handschuhfach entwendet. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand kein Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten.

Die zuständige Polizeistation Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

3. Auf gestohlenem Fahrrad unter berauschenden Mitteln gefahren, Hofheim, Rheingaustraße, Freitag, 04.04.2025, 20:50 Uhr

(mf) Durch Beamte der Polizeistation Hofheim wurde ein 53-Jähriger aus Frankfurt mit seinem Fahrrad in der Rheingaustraße in Hofheim kontrolliert. Während der Kontrolle kam den Beamten der Verdacht, dass der Frankfurter unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad gestohlen gemeldet wurde. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Dienststelle sistiert. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrrad wurde sichergestellt. Es wurde gegen ihn zwei Ermittlungsverfahren eröffnet.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

4. Zusammenstoß im Gegenverkehr,

Flörsheim, B40 / Frankfurter Straße, Freitag, 04.04.2025, 16:02 Uhr

(mf) Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der B40 nahe Flörsheim. Ein 19-Jähriger aus Dietzenbach befuhr mit seinem Fahrzeug (weißer VW Caddy) die B40 aus Flörsheim - Wicker kommend in Fahrtrichtung der A671. Ein 37-Jähriger aus Flörsheim befuhr mit seinem Fahrzeug (schwarzer Opel Corsa) die B40 in entgegengesetzter Richtung. Kurz nach der Mülldeponie in Hochheim am Main sei der VW Caddy von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr gekommen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Corsa. Beide Fahrzeuge wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt (Totalschaden). Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die B40 für zwei Stunden in beide Richtungen vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

5. Unfallflucht mit Sachschaden

Flörsheim, Weilbacher Straße Freitag, 04.04.2025, 16:45 Uhr

Eine 40-jährige Fahrzeughalterin aus Flörsheim hatte ihren PKW (schwarzer Seat) in der Weilbacher Straße in Flörsheim abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren die linke hintere Fahrzeugseite. Anschließend verließ der Verkehrsteilnehmer die Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden am Seat in Höhe von ca. 2000 EUR.

Die zuständige Regionale Verkehrsdienst nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

gefertigt:

Faulborn, PHK KVD Main-Taunus

