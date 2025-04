PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schockanrufer erbeuten Bargeld und Schmuck +++ Roller entwendet +++ Spiegelgläser abmontiert +++ Kellerbrand

Hofheim (ots)

1. Schockanrufer erbeuten Bargeld und Schmuck, Oberursel, Bad Soden, Donnerstag, 03.04.2025, 17.15 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend wurde eine Seniorin aus Oberursel um ihr Erspartes gebracht.

Gegen 16.45 Uhr meldeten sich die Betrüger telefonisch bei der Frau und teilten mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden müsse, um eine Inhaftierung des Sohnes abzuwehren. Durch geschickte Manipulation und Überredungskunst brachten die Betrüger die Frau dazu, Bargeld und Schmuck zusammenzusuchen, nach Bad Soden zu fahren und ihre Ersparnisse letztlich in der Sulzbacher Straße einer Abholerin zu übergeben. Diese wird als etwa 1,65 Meter groß, ca. 40 Jahre alt und mit dunklen Augen sowie kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Leider flog der Schwindel erst auf, als die Betrügerin bereits über alle Berge war.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die gegen 17.15 Uhr im Bereich der Sulzbacher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Roller entwendet,

Sulzbach, Sossenheimer Weg, Mittwoch, 02.04.2025, 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(en)Am Mittwoch kam es zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Rollerdiebstahl in Sulzbach. Der schwarze Roller der Marke "Piaggio" wurde vom Besitzer auf einem Privatgrundstück im Sossenheimer Weg abgestellt und mittels eines Lenkradschlosses gesichert. Gegen 14:00 Uhr musste dieser feststellen, dass das Zweirad spurlos verschwunden war. An dem Fahrzeug war zuletzt das Versicherungskennzeichen "377 CJF" angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 auf.

3. Spiegelgläser abmontiert,

Kelkheim, Amselweg, Donnerstag, 03.04.2025, 20:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(en)Am Donnerstagabend machten sich Unbekannte in Kelkheim an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen. Zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr montierten sie die Spiegelgläser an dem im Amselweg abgestellten blauen Audi A6 ab. Der Gesamtwert der Spiegelgläser wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 auf.

4. Kellerbrand,

Hattersheim, Neue Heimat, Donnerstag, 03.04.2025, 19:32 Uhr

(en)In der Straße "Neue Heimat" in Hattersheim kam es in den Abendstunden des Donnerstags zu einem Brand in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses. Im Verlauf von mechanischen Arbeiten an einem Kraftrad habe dieses Feuer gefangen, hierdurch erlitt der Besitzer leichte Verbrennungen. Während den Löscharbeiten evakuierten Feuerwehrkräfte die Bewohner des Mehrfamilienhauses kurzzeitig; diese durften im Anschluss das Gebäude wieder betreten. Es kam zu einem Sachschaden an dem Kraftrad. Ob das Mauerwerk des Mehrfamilienhauses durch den Brand beschädigt wurde, ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung unbekannt. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

