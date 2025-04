PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperverletzung nach Streit +++ Sachbeschädigung am Bürogebäude +++ Berauscht und ohne Führerschein gefahren +++ Weitere Graffitis in Eschborn +++ Unfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Hofheim (ots)

1. Körperverletzung nach Streit,

Kelkheim, Am Hohenstein,

Donnerstag, 03.04.2025, 00:15 Uhr

(en) Am Donnerstag wurde ein 48-jähriger Kelkheimer von drei unbekannten Tätern in einem Café körperlich angegriffen.

Nach den ersten Angaben des Kelkheimers, habe er in dem Café eine verbale Streitigkeit schlichten wollen. Hiernach verließ eine der beteiligten Personen zunächst das Café, kehrte dann aber in Begleitung drei weiterer Männer zurück. Zu viert griffen sie mit Schlägen den 48-Jährigen unvermittelt an, wonach sie das Café in unbekannte Richtung verließen. Der Kelkheimer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Ermittlungen anlässlich der Angreifer und der Tatausführung dauern noch an. Hinweise werden von der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 aufgenommen.

2. Sachbeschädigung an einem Bürogebäude,

Bad Soden, Königsteiner Straße,

Dienstag, 01.04.2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch 02.04.2025, 17:52 Uhr

(en) Zwischen Dienstag- und Mittwochabend kam es zu einer Sachbeschädigung an einem leerstehenden Bürogebäude in Bad Soden.

Durch unbekannte Täter wurde eine Fensterscheibe des Gebäudes in der Königsteiner Straße durch Fußtritte und einem Steinwurf beschädigt. Die Tat konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden.

Demnach handelt es sich um vier 16 - 18 Jahre alte Täter. Drei der Personen waren männlich und eine weiblich.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

3. Berauscht und ohne Führerschein Auto gefahren,

Bad Soden, Königsteiner Straße,

Mittwoch, 02.04.2025, 16:45

(en) In der Königsteiner Straße in Bad Soden wurde am Nachmittag des 02.04.2025 ein 19-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Als der Frankfurter von den Streifenbeamten aufgefordert wurde seinen Führerschein vorzuzeigen, gab dieser an, dass er keinen besitzen würde. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige im berauschten Zustand das Fahrzeug geführt hat. Aufgrund dessen wurde er zur Polizeistation Eschborn gebracht, wo ihm durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Frankfurter von der Dienststelle entlassen.

4. Weitere Graffitis in Eschborn festgestellt,

Eschborn, Dörnweg,

Freitag, 28.03.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 02.04.2025, 10:30 Uhr

(en) Der Polizei wurden weitere Sachbeschädigungen durch Graffitis im Bereich des Dörnwegs in Eschborn bekannt.

Wie bereits in den letzten Tagen berichtet, kam es im Bereich des Dörnwegs in Eschborn und den umliegenden Parks zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti. Auch heute wurden weitere politisch motivierte Schriftzüge im Bereich des Skaterparks festgestellt und der Polizei gemeldet.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt auch in dieser Sache und nimmt weiterhin Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

5. Unfall mit Personen- und hohem Sachschaden,

Hochheim, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Donnerstag, 03.04.2025, 08:12 Uhr

(en) Am Donnerstagmorgen um 08:12 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 3 in nördlicher Fahrtrichtung in Höhe Hochheim am Main ein Auffahrunfall.

Infolge eines vorangegangenen Unfalls mit Sachschaden kam es kurz vor dem Wiesbadener Kreuz zum stockenden Verkehr. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes, fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines schwarzen VW einem vorausfahrenden Toyota auf. Durch den Aufprall wurde der Toyota auf einen weiteren vorausfahrenden silbernen VW aufgeschoben.

Der 41-jährige Toyota-Fahrer wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert werden. Sein 36-jähriger Beifahrer sowie der 37-jährige Fahrer des silbernen VW wurden leicht verletzt und nach der Behandlung der anwesenden Rettungskräfte vor Ort entlassen.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 38.000 EUR.

