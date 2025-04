PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrüche in Eppstein und Bad Soden +++ Sachbeschädigung am Pkw +++ Pfefferspray im Bus versprüht +++

Hofheim (ots)

1. Einbrüche in Tankstelle und Blumengeschäft,

Eppstein, Valter Weg,

Mittwoch, 02.04.2025, 03:10 Uhr bis Mittwoch, 02.04.2025, 03:29 Uhr

(en) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu zwei Einbrüchen im Valter Weg in Eppstein-Bremthal.

Die zwei unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum einer dortigen Tankstelle, indem sie die Sicherungstür sowie die dahinter liegende Schiebetür des Haupteingangs mittels Werkzeugs aufhebelten.

Im Verkaufsraum der Tankstelle hatten es die Täter auf die Zigarettenauslage abgesehen, aus der sie mehrere Zigarettenschachteln entnahmen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird nach der ersten Auswertung des Tankstellenbetreibers auf ca. 500 EUR beziffert.

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die Täter konnten durch die Videoüberwachung aufgenommen werden. Beide Täter trugen schwarze Kopfbedeckungen, schwarze Jacken und dunkle Schuhe. Einer der Täter verdeckte sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch und trug zur Tatzeit schwarze Handschuhe und eine blaue Jeans. Der zweite Täter trug weiße Handschuhe und eine dunkle Hose.

Im gleichen Zeitraum wurde auch das in direkter Nachbarschaft gelegene Blumengeschäft von den Einbrechern aufgesucht.

Dort hebelten die Täter die Haupteingangstür auf, woraufhin sie das Geschäft betraten und nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie das Geschäft ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

2. Einbruch in einen Friseursalon,

Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark,

Mittwoch, 02.04.2025 02:05 Uhr

(en) In Bad Soden kam es in den frühen Stunden des heutigen Mittwochs in der Straße "Zum Quellenpark" zu einem Einbruch in einen Friseursalon.

Von den Tätern wurde ein sich in der Nähe befindender Kanaldeckel aufgehoben, mit dem die Schaufensterscheibe des Salons eingeworfen wurde. Im Anschluss betraten sie das Geschäft und durchsuchten den Kassenbereich. Hieraus wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entnommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 aufgenommen.

3. Sachbeschädigung am Pkw,

Schwalbach am Taunus, Ostring,

Dienstag, 01.04.2025, 18:55 Uhr - 19:09

(en) Am Dienstagabend kam es in der Straße "Ostring" in Schwalbach am Taunus zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi e-tron 50.

Hierbei wurde durch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 18:55 Uhr und 19:09 Uhr die linke, hintere Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen, wodurch sie zu Bruch ging. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

4. Pfefferspray im Bus versprüht,

Kriftel, Frankfurter Straße,

Mittwoch, 02.04.2025, 13:30 Uhr

(en) Am Mittwochmittag wurde von unbekannten Jugendlichen Pfefferspray in einem Linienbus in der Frankfurter Straße in Kriftel versprüht.

Hierdurch wurden die Fahrgäste leicht verletzt, wobei eine medizinische Behandlung von allen abgelehnt wurde. Das Geschehen konnte von dem Busfahrer beobachtet werden, wonach dieser den Bus an der Haltestelle der Frankfurter Straße anhielt.

Die Fahrgäste verließen den Bus durch die Hintertür, wobei auch die Jugendlichen den Moment nutzten und fußläufig in Richtung des dortigen Ziegeleiparks die Flucht ergriffen.

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte die Verfolgung der Jugendlichen aufgenommen und die alarmierten Streifenbesatzungen herangeführt werden. Durch die Beamten konnten anschließend drei Tatverdächtige festgenommen und zum Zwecke weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim gebracht.

Der Grund des Pfeffersprayeinsatzes sowie die Beteiligung der drei festgenommenen Tatverdächtigen ist im Moment Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell