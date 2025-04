PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen: Einbrüche im Main-Taunus-Kreis - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hofheim (ots)

Einbrüche im Main-Taunus-Kreis - Tatverdächtige in Untersuchungshaft, Hattersheim, 26.03.2025

In einem bei der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und des schweren Bandendiebstahls haben Ermittler in den frühen Stunden des Mittwochmorgens (26.03.2025) drei Tatverdächtige aus dem Main-Taunus-Kreis festgenommen. Zwei davon befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Bande steht im Verdacht, in mehrere Wohnungen und Wohnhäuser in Rüsselsheim, Bischofsheim, Nauheim, Hattersheim-Eddersheim und Flörsheim eingebrochen zu sein. Inwiefern sie für weitere Einbrüche im Main-Taunus-Kreis und im angrenzenden südhessischen Bereich verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In der Nacht auf Mittwoch begab sich das Trio zu einem Anwesen in der Eddersheimer Parkstraße. Nachdem sie zuvor die Terrassentür des Wohnhauses gewaltsam geöffnet haben sollen, konnten sie beim Verlassen des Grundstücks von Polizeibeamten festgenommen werden.

Ein 22-jähriger und ein 27-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurden am Donnerstag, den 27.03.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, die antragsgemäß für beide einen Haftbefehl erließ. Aufgrund unterschiedlicher Tatbeteiligungen war ein weiterer 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger bereits am 26.03.2025 wieder entlassen worden.

