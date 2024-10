Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Gennericher Straße/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Freitag (11.10.24) in Havixbeck zusammengestoßen. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Havixbecker die Gennericher Straße in Richtung L550. Zur gleichen Zeit war ein 44-jähriger Schöppinger auf der Landstraße in Richtung Beerlage unterwegs. Als der 58-Jährige losfuhr, kam es zur Kollision. Beide Fahrer kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell