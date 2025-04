Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Packungen Zigaretten gestohlen

Jena (ots)

Einen Ladendiebstahl verübten am Dienstagvormittag drei Personen in einem Supermarkt in der Naumburger Straße. Während zwei Schmiere standen, nahm ein Dritter mehrere Zigarettenpackungen aus der Warenauslage. Anschließend flüchteten sie mit dem Beutegut von etwa 15 Packungen aus dem Markt. Eine Zeugin bekam das Vorhaben mit und verständigte das Personal. Ein Mitarbeiter rannte den Tätern noch nach, verlor jedoch den Sichtkontakt auf dem großen Parkplatz. Beschrieben werden alle drei mit einem südländischen Phänotyp. Einer davon war etwa 40 Jahre, hatte sehr kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Weste auf einem weißen Pullover. Weiterhin hatte dieser einer dunkle Hose und Turnschuhe an. Wer Hinweise zur Tat, die sich gegen 11:45 Uhr in dem großen Markt ereignet hat, geben kann, wird gebeten die Polizei in Jena zu kontaktieren (Tel. 03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0102147/2025).

