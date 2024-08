Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw Dieb gefasst

Artern (ots)

Mit tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung konnte am Montagnachmittag ein gestohlenes Fahrzeug wieder an seinen Besitzer zurück gegeben werden. Das Fahrzeug war am Wochenende in Bretleben entwendet worden. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte nach einen kühlen Bad in der Unstrut an die Polizei übergeben werden. Ob der junge Mann für den Diebstahl verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden.

