LPI-J: Einbruch in Garage

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.04.2025 und dem 22.04.2025 wurde an der Goethebrücke in Apolda in eine Bäckerfiliale eingebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte haben dort gewaltsam die Tür aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Geschäft verschafft. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

