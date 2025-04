LPI-J: Scheune mit Graffiti beschmiert

Weimar (ots) - Am Montagmittag beabsichtigte ein 36-jähriger Chevrolet-Fahrer vom Parkplatz seiner Wohnanschrift auf die Rießnerstraße aufzufahren. Dabei übersah er allerdings den von links kommenden 22-jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

