Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschädigung an Briefkasten

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum 17.04.2025, gegen 01:13 Uhr, wurde der Briefkasten des Jobcenters in der Reichsstraße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein Knallkörper ursächlich für das Feuer gewesen sein. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Briefe beschädigt. Die Polizei stellte Beweismaterial am Tatort sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Die bislang unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 mit der Polizei Gera in Verbindung zu setzen. (Bezugsnummer: 0097674/2025) (SR)

