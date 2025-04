Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Internetbetrug aufgenommen

Greiz (ots)

Cossengrün. Im Zeitraum vom 19. März 2025 bis 16. April 2025 wurde eine 64-jährige Frau aus Cossengrün Opfer eines Internetbetrugs. Die Frau wurde über WhatsApp von einem unbekannten Täter kontaktiert, welcher ihr einen Spendenscheck in Höhe eines hohen sechsstelligen Betrages versprach. Für die angeblich anfallenden Überweisungskosten sollte die Frau vorab Geld an den Unbekannten zahlen. Insgesamt überwies die Frau einen hohen vierstelligen Betrag an den Unbekannte. Erst nach mehreren Überweisungen bemerkte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. (SR)

