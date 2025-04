Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Scheune

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum von Samstag, dem 12. April 2025, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 16. April 2025, 08:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, auf ein Grundstück eines 53- Jährigen in der Friedensstraße in Zeulenroda-Triebes einzubrechen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zum Objekt und brachen das Vorhängeschloss einer auf dem Gelände befindlichen Scheune auf. Glücklicherweise wurde nichts entwendet. Allerdings entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Kriminalpolizei Gera zu melden. (Bezugsnummer: 0097716/2025) (SR)

