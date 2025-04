Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots)

Greiz. Am 15. April 2025 gegen 09:00 Uhr kam es auf dem Neustadtring in Greiz zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei einen 69-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell