Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenanlage

Greiz (ots)

Bad Köstritz. In der Zeit vom 13.04.2025, 19:00 Uhr, bis zum 16.04.2025, 10:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Grundstück einer Gartenanlage in der Mittelstraße. Hierzu wurde ein Gartentor und Türen zu einer Gartenlaube auf bislang unbekannte Weise gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Unbekannten Beutegut in einem mittleren dreistelligen Betrag und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder möglichen Tätern nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen. (Bezugsnummer: 0098244/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell