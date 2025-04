Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Altenburg (ots)

Nobitz. Am Mittwoch, den 16.04.2025 gegen 07:00 Uhr, kam es in der Kosmaer Straße im Ortsteil Mockern zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer überholte innerorts in einer Kurve ein weiteres Fahrzeug. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines ebenfalls 24-jährigen Mannes zusammen. Der Unfallverursacher kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Beide Verkehrsteilnehmer verblieben nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich an beiden Fahrzeugen. Ein im Rahmen des Polizeieinsatzes durchgeführter Drogenschnelltest beim Unfallverursacher verlief positiv auf Betäubungsmittel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SR)

