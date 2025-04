Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschädigter einer Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Am späten Montagabend befuhr ein 82-jähriger Audi-Fahrer die Damaschkestraße, aus Richtung Stierenbachweg kommend, in Fahrtrichtung Erfurter Straße. Aufgrund zu geringem Seitenabstand zu den längs am Fahrbahnrand abgeparkten Fahrzeugen kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem unbekannten Pkw. Nachdem der Unfallverursacher keinen Beteiligten ausmachen konnte, fuhr er nach Hause anstatt vor Ort die Polizei zu informieren. Am Audi wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise zu einem möglichen Unfallbeteiligten gibt es derzeit keine.

