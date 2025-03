Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in einem Hinterhof

Kaiserslautern (ots)

In der Humboldtstraße ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Kurz vor 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei verständigt. In einem Hinterhof brannte eine Metallkiste, die an einer Hauswand angebracht war. Kurz bevor die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen konnte, explodierten im Inneren der Kiste vermutlich durch die Wärme des Feuers Sektflaschen. Ein Feuerwehrmann und eine Zeugin wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte die Kiste. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Warum das Feuer ausbrach, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die am Donnerstagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell