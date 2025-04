Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall durch Vollbremsung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in der Schmiedehäuser Straße gekommen. Eine Jugendliche fuhr mit ihrem Moped stadteinwärts und erkannte nach einer Linkskurve die am rechten Fahrbahnrand rechtmäßig abgestellten Pkw zu spät. Sie leitete eine Gefahrenbremsung ein, geriet dadurch jedoch ins Straucheln und stürzte. Zu einer Kollision mit den Fahrzeugen kam es nicht, jedoch erlitt die Fahrerin durch den Sturz leichte Verletzungen. Mit ihren Eltern begab sich das Mädchen anschließend zu einem Arzt.

