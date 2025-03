POL-SO: Exhibitionist auf Spielplatz

Soest (ots) - In Soest kam es sowohl am 08.03.2025 als auch am Folgetag zu Schussabgaben und Bedrohung durch Jugendliche. Sieht Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5987161 Nun kann die Polizei in Soest ein Erfolg vermelden. Durch intensive Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Einer davon sitzt nun in ...

mehr