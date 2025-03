POL-SO: Schussabgabe und Bedrohung durch Jugendliche - Täter ermittelt

Lippstadt (ots) - Am 15.03.2025 um etwa 13:35 Uhr wurden Polizeibeamte auf eine männliche Person aufmerksam, welche sich fluchtartig bei Erblicken des Streifenwagens von der Parkfläche eines Discounters entfernte. Zeitgleich ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich ein Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Erwitter Straße in Lippstadt ereignet haben soll. Es stellte sich heraus, dass ein 13-jähriger und ein 16-jähriger Iserlohner gemeinsam das ...

