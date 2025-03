Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schussabgabe und Bedrohung durch Jugendliche

Soest (ots)

Am Abend des 08.03.2025, um 18:40 Uhr wurde ein 75 - jähriger Soester von zwei unbekannten, männlichen Tatverdächtigen zunächst beleidigt und in Folge dessen mit Schüssen aus einer vermeintlichen Schreckschusspistole am Kopf verletzt. Die Schüsse trafen den Geschädigten im Gesicht und am Hinterkopf. Die Tat ereignete sich im Bereich der Waldstraße in Soest.

Am Folgetag, den 09.03.2025, um etwa 15:30 Uhr wurde eine 65 - jährige Geschädigte von drei unbekannten männlichen Jugendlichen verletzt. Die Geschädigte begegnete den Jugendlichen am Nachmittag, fußläufig im Bereich des Trompeterwäldchen in Soest. Beim Passieren sprühte einer der Jugendlichen der Soesterin Pfefferspray ins Gesicht, anschließend schoss ein weiterer Jugendlicher mit einer Pistole in ihre Richtung. Die Geschädigte erlitt durch das eingesetzte Pfefferspray leichte Verletzungen im Gesicht und wurde entsprechend medizinisch versorgt.

Im zeitlichen Zusammenhang ereignete sich im Nahbereich der zuvor genannten Tatörtlichkeit eine Bedrohung bei welcher die drei Tatverdächtigen ebenfalls in Tatzusammenhang stehen könnten. Hier wurde eine 57 - jähriger Soester von drei unbekannten Jugendlichen bedroht. Bei der Tatausführung zog einer der Jugendlichen eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund. Die Tatverdächtigen entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- alle zwischen 15 und 17 Jahre alt.

1. Jugendlicher:

- schlank - 170-180 cm - Schnäuzer - Jogginganzug - dunkle, kurze Haare

2. Jugendlicher:

- korpulent - dunkler Jogginganzug

3. Jugendlicher:

- helle Haare - 150-160 cm - schlanke Körperstatur - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover

Ob alle drei Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die Angaben zu den aufgeführten Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921/91000, zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

