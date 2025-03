POL-SO: Mitsubishi beschädigt

Lippetal (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer "Eierkasse" auf einem Bauernhof in der Bauernstraße im Lippetal zu schaffen gemacht. Dabei wurde er von den dortigen Anwohnern beobachtet. Durch Zufall war die Hofbesitzerin gerade wach und konnte den Dieb dabei beobachten, wie dieser die Kasse plünderte. Danach machte er sich am unverschlossenen Fahrzeug ihres Mannes ...

mehr