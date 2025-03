Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl - zwei Tatverdächtige gefasst

Lippstadt (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025 um etwa 10:05 Uhr suchten zwei männliche Tatverdächtige ein Modegeschäft in der Lange Straße in Lippstadt auf. Der 45-jährige und der 33-jährige Lippstädter entwendeten in dem Geschäft Ware im Wert von etwa 70,00 Euro. Zwei Mitarbeiterinnen wurden auf das auffällige Verhalten der Tatverdächtigen aufmerksam. Kurze Zeit später verließen die beiden Männer das Modegeschäft und lösten im Eingangsbereich einen akustischen Türalarm aus. Die Mitarbeiterinnen konnten schnell reagieren und einen der Täter an der Flucht hindern, dieser entriss sich jedoch dem Griff einer Mitarbeiterin und flüchtete letztendlich ebenfalls aus dem Geschäft. Die tatverdächtigen Lippstädter konnten durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen und identifiziert werden.

