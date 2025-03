Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti in der Fasanenstraße

Möhnesee (ots)

In der Fasanenstraße in Körbecke besprühten Unbekannte in der Nacht vom 15.03.2025 auf den 16.03.2025 mehrere Garagentore, sowie einen abgestellten Pkw mit dem Wort "Chaos". Der Täter benutzte hierbei weiße und pinkfarbige Sprühfarbe. Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell