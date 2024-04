POL-LIP: Detmold und Lemgo - Taschendiebstähle in der Fußgängerzone

Lippe (ots) - Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr stürzte ein 66jähriger Lagenser in der Mademannstraße in einem Kurvenbereich mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht am Kopf. Ursächlich für den Unfall dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Detmolder Klinikum verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren ...

