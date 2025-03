Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B55

Lippstadt (ots)

Am 15.03.2025 gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung der Berliner Straße (B55) und der Bökenförder Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 64-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Pkw die Bökenförder Straße von Bökenförde kommend in Fahrtrichtung Lippstadt und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines 43-jährigen Mannes aus Anröchte zusammen, der sich mit drei weiteren Familienmitgliedern, darunter zwei Kleinkindern, im Fahrzeug befand und aus Norden kommen die B55 in südliche Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Beteiligte, darunter auch die beiden Kleinkinder, leicht verletzt und zur Untersuchung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei wird glücklicherweise nur von leichten Verletzungen bei den Personen ausgegangen. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass von einem jeweiligen wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein Rotlichtverstoß eines Beteiligten zum Unfall geführt haben. (MJ)

