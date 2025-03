POL-SO: Werl- Fahrt unter Drogeneinfluss

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwochmorgen kam es gegen 09:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 19 abgestellter schwarzer Ford Ranger wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der Fahrer des Fords befand sich zum Zeitpunkt des Unfalles noch in seinem Fahrzeug, als er bemerkte, dass ein hinter seinem Pkw befindlicher gelber Kleinwagen beim Anfahren den Ford touchierte. ...

