Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ford beschädigt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen kam es gegen 09:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 19 abgestellter schwarzer Ford Ranger wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der Fahrer des Fords befand sich zum Zeitpunkt des Unfalles noch in seinem Fahrzeug, als er bemerkte, dass ein hinter seinem Pkw befindlicher gelber Kleinwagen beim Anfahren den Ford touchierte. Die Fahrzeugführerin des Kleinwagens mit Soester Kennzeichenfragment, setzte ihre Fahrt in Richtung der Barbarossastraße fort, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben. Bei der Fahrerin des flüchtigen Pkw handelt es sich um eine cirka 50 bis 60 Jahre alte Frau. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

